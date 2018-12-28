السفارة البريطانية تواصل احتفالها بالعام الـ 35 لمنحة تشيفنج

كشفت السفارة البريطانية بالقاهرة عن مشاركة الدكتورة شهيرة عبد الشهيد، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن مشاركتها في منحة تشيفنج التي تطلقها الحكومة البريطانية لطلاب الماجيستير.



جاء ذلك علي خلفية إحتفال السفارة بالعام ال 35 لمنحة تشيفننج في مصر وأكثر من 160 دولة حيث تعد مصر من أوائل الدول التي بدأت فيها منحة تشيفننج لدراسة الماجستير حيث تخرج من تلك المنحة عدد كبير من الخبراء، والعلماء، والمبدعون مصريون من العديد من الجامعات البريطانية.



وبدورها قالت الدكتورة شهيرة عبد الشهيد في كلمة نشرتها السفارة البريطانية في بيان لها " لقد كانت بالفعل واحدة من أفضل التجارب في حياتي حيث أتاحت لي الفرصة لدراسة ماجستير التمويل في احدى أفضل كليات إدارة الأعمال في المملكة المتحدة وهي ستراثكلايد بل وشجعني ذلك على مواصلة تحقيق أهدافي الأكاديمية والحصول على درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة أستون في غضون عامين."



وأضافت" علمتني إنجازاتي الأكاديمية في المملكة المتحدة دروسا رائعة، أهمها هو أن الصفات الشخصية مثل الشجاعة، والالتزام، والمثابرة، والتفاني ، وعدم الاستسلام ستساعدك على تحقيق أحلامك وأهدافك."



يُشار إلى ان السفارة البريطانية قد صرحت من قبل ان مصر كانت في العام 2016 قد سجلت المرتبة الأولى عالميًا من حيث عدد الطلبات لهذه المنحة، حيث بلغ عدد المتقدمين من جميع أنحاء الجمهورية 5400 طالب، من محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية والقليوبية والمنوفية والبحيرة والمنيا.