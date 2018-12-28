زلزال بقوة 5.8 درجة يهز شرق إندونيسيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا شدته 5.8 درجة هز إقليم غرب بابوا الواقع في شرق إندونيسيا اليوم الجمعة.



وقد أدى ذلك إلى بث الذعر بين السكان بعد نحو أسبوع من موجات مد عاتية (تسونامي) قتلت المئات إلى الغرب في البلاد.



من جانبها، ذكرت السلطات الإندونيسية أن شدة الزلزال بلغت 6.1 درجة وقالت إنه استمر عدة ثوان.



ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.