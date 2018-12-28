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رياضة

الزمالك يسعى لحصد نقاط بتروجيت بالدوري .. اليوم

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 09:46 ص
صدى البلد
ملك موسي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة مهمة فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، أمام بتروجت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر بمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت.

ويسعى الفريق الأبيض لتأمين صدارة الدورى التى ينفرد بها برصيد 35 نقطة بعد خوض 14 مباراة، بينما يسعى بتروجت لتصحيح أوضاعه حيث يحتل حاليا المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة حصدها خلال 17 لقاء .

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة اليوم بعد حسم تأهله لدور الـ 32 "الثانى" ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب القطن التشادى بالفوز بنتيجة 7/2 فى مباراتى الذهاب والعودة حيث حسم اللقاء الأول بالقاهرة بسباعية نظيفة بينما خسر خارج الديار بثنائية لينتظر قرعة الدور المقبل المقرر لها اليوم بالاتحاد الأفريقى لمعرفة منافسة بالبطولة الأفريقية.

وحرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض علي عقد عدة جلسات مختلفة مع اللاعبين من أجل التركيز على الأخطاء التي ارتكبوها في المباريات السابقة للفريق وتصحيحها،مشيرا إلى أنه تم غلق ملف البطولة الإفريقية خلال الأيام الماضية والتركيز فى مباراة بتروجيت، مؤكدا رفضه التام لأى استهتار خلال مباراة الليلة لضرورة تحقيق الفوز وتأمين صدارة الدورى، منوها إلى عدم قبوله خسارة أى مباراة بالمرحلة القادمة نظرا لأهميتها فى مشوار المنافسة على مختلف البطولات.

وتشهد صفوف الزمالك اليوم تغير فى خط الدفاع بسبب الغيابات الاضطرارية حيث سيغيب قلبى الدفاع محمود علاء للإيقاف ومحمود حمدى الونش للإصابة وكذلك التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للإصابة ليظهر الفريق بشكل مختلف بالخط الخلفى بينما يعود محمود جنش لحراسة المرمى بعد إراحته فى مباراة القطن التشادى الأخيرة ونفس الأمر بالنسبة لطارق حامد فى وسط الملعب ليلعب بجوار التونسى فرجاني ساسي، كما سيعود مصطفى فتحى لمركز الجناح الأيمن بدلا من إبراهيم حسن الذى تواجد أساسيا فى آخر المواجهات الإفريقية.

وفي سياق متصل، يسعى مؤمن سليمان المدير الفنى لبتروجت لتصحيح وضع فريقه ومطالبتهم بتحقيق نتيجة إيجابية تكون بمثابة انطلاقة قوية بالدور الثانى للدورى لتحسين الأوضاع بعدما شهد الدور الأول تراجع ملحوظ فى النتائج مما ترتب عليه احتلال المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

ويفتقد بتروجت خلال مباراة الليلة جهود أحمد رؤوف مهاجم الفريق للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

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