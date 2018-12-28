ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

دراسة: 20% من تلاميذ المدارس في البرتغال يؤذون أنفسهم

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:27 م
صدى البلد
أ ش أ
أظهرت دراسة حديثة أن قرابة 20% من تلاميذ المدارس في البرتغال قالوا إنهم تورطوا في نوع ما من الأذى الذاتي مرة واحدة على الأقل في 12 شهرا الماضية.

وأفادت نتائج الدراسة الأكاديمية وفقا لصحيفة بورتوجال نيوز بأن 7ر58 % ممن شاركوا في المسح ذكروا أنهم اختاروا أذرعهم في الأذى الذاتي .

وأشارت الصحيفة إلى أنه شارك في الدراسة وهي بعنوان "السلوك الصحي بين الأطفال في سن الدراسة"، نحو سبعة آلاف تلميذ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في إطار مبادرة في 44 دولة.

ترشيحاتنا

المسلمون بالهند مهددون بالقتل والسجن.. فيديو

خطر داهم يهدد كوكب الأرض

الأرصاد تعلن مفاجأة لسكان القاهرة عن حالة الطقس يومي الأحد والاثنين.. فيديو

توقعات الأبراج لـ2019.. السرطان يتمرد.. ومولود هذا البرج يتعرض لضغوط وخلافات

هل يعلن محمد وزيرى زواجه من هيفاء وهبى فى 2019

اليوم.. لاسارتي يتسلم مهام عمله رسميا فى الأهلى

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

بورصة الدواجن.. الفراخ البيضاء تسجل 23 جنيها للكيلو

تعرف على موعد قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية والقناة الناقلة لها

وزير النقل: توقيع اتفاقية القطار المكهرب مع بنك إكزيم الصينى بـ1.2 مليار دولار

حارس المقاصة يؤدى مناسك العمرة

التغييرات الدفاعية تتصدر التوقعات في تشكيل الزمالك أمام بتروجيت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

شاهد .. أنغام تتألق باللون الأسود في حفل الكريسماس

فيديو

الأرصاد تعلن مفاجأة لسكان القاهرة عن حالة الطقس يومي الأحد والاثنين.. فيديو
خبيرة: تنمية الصادرات غير البترولية في صالح الاقتصاد المصري.. فيديو
متحدث قضايا الدولة: نحن أصل الهيئات وقضاتنا ترأسوا المحكمة الدستورية..فيديو وصور
المسلمون بالهند مهددون بالقتل والسجن.. فيديو
غاز الأقاليم: الانتهاء من توصيل الغاز لـ9.5 مليون وحدة سكنية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟