دراسة: 20% من تلاميذ المدارس في البرتغال يؤذون أنفسهم

أظهرت دراسة حديثة أن قرابة 20% من تلاميذ المدارس في البرتغال قالوا إنهم تورطوا في نوع ما من الأذى الذاتي مرة واحدة على الأقل في 12 شهرا الماضية.



وأفادت نتائج الدراسة الأكاديمية وفقا لصحيفة بورتوجال نيوز بأن 7ر58 % ممن شاركوا في المسح ذكروا أنهم اختاروا أذرعهم في الأذى الذاتي .



وأشارت الصحيفة إلى أنه شارك في الدراسة وهي بعنوان "السلوك الصحي بين الأطفال في سن الدراسة"، نحو سبعة آلاف تلميذ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في إطار مبادرة في 44 دولة.