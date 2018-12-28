تعرف على توقعات الأرصاد لسقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة .. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المعتاد كل عام مع انتهاء العام الميلادي وبدء الآخر أن تشهد البلاد سنوات على السواحل الشمالية للبلاد.





وأوضح "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة في تلك الفترة تنخفض بشكل كبير عن المعدل الطبيعي لها.





وحذر "شاهين" من ارتفاع نسب تكون الشبورة خلال الأيام المقبلة، خاصةً على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والرقع الزراعية.





وأشار "شاهين" إلى أن فرص سقوط الأمطار تنخفض بشكل كبير خلال الـ48 ساعة المقبلين على السواحل الشمالية للبلاد ومناطق من الوجه البحري، واستمرار الأمطار المتوسطة التي لا تؤثر على سير اليوم.



