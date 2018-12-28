شاهد .. أنغام تتألق باللون الأسود في حفل الكريسماس

تألقت الفنانة أنغام مساء أمس بإطلالة جذابة، خلال إحيائها حفل الكريسماس أمس بالقاهرة، وذلك وسط حضور عدد كبير من جمهورها.





وخطفت أنغام الأنظار خلال الحفل بإطلالتها الأنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود، وتميز التصميم بصيحة الكم الواحد الذى اتسم بقماش الدانتيل الراقى، بالإضافة إلى حزام رفيع من نفس قماشة الفستان، ما كشف عن قوامها الرشيق.





أما من الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل مروة أباظة مكياجا رائعا ارتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على خصلات شعرها القصير المنسدلة على كتفيها من أنامل مصفف الشعرshadilahoud، كما ارتدت بعض المجوهرات الراقية.