حاجتنا إلى الدين الرشيد ومحاسبة النفس موضوع خطبة الجمعة بالمساجد

حدّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: "حاجتنا إلى الدين الرشيد ومحاسبة النفس".





وأوضح، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن واجبنا هو عمارة الدنيا بالدِّين، وليس إفساد الدنيا باسم الدين، مشيرا إلى أن متاجرة الجماعات المتطرفة بدين الله عز وجل ومحاولة اتخاذه مطية لتحقيق مصالحها وأغراضها وخدمة من يستخدمها ويمولها إلى الصد عن دين الله عز وجل ، لافتا إلى أن ممارستها للعنف أدت إلى ظهور ما يعرف بظاهرة ”الإسلاموفوبيا"، وشوهت أفعال هذه الجماعات المتاجرة بالدِّين جانبا من الصفحة النقية شديدة النقاء لديننا السمح.





وأضاف جمعة:"كما أسهم تحجر البعض وانغلاق فهمه في حدوث صد آخر عن الدين، بزعم عدم قدرته على مواكبة المستجدات، لما لمسوه من ضيق أفق هؤلاء المتحجرين المغيبين عن الواقع، وهذا أيضا فهم خاطئ..





وأشار "جمعة" إلى أن الدين الصحيح سبيل حضارة وبناء وتعمير،وواجبنا عمارة الدنيا بالدِّين، لا تخريبها ولا إفسادها باسم الدين، فالدين فن صناعة الحياة وعمارة الكون والأخذ بأسباب التقدم والرقي، منوها بأن الدين الحقيقي الذى شرعه الله عز وجل لعباده ميزان قويم لضبط سلوك الإنسان وقيمه وأخلاقه وحسن مراقبته لله عزو وجل ليس في عباداته التي يتوجه بها إلى الله عز وجل فحسب، بل في سائر حركاته وسكناته ، سره وعلنه ، رضاه وغضبه ، عمله وعلاقاته، وسائر تصرفاته، وهو صمام أمان للبشرية جمعاء ، فالأديان السماوية كلها جاءت لسعادة الناس لا لشقائهم، وحيث تكون مصلحة البلاد والعباد فثمة شرع الله الحنيف المتسق مع الفطرة الإنسانية السوية التي فطر الله الناس عليها ، ولكن دون إفراط أو تفريط، فميزان الوسطية والاعتدال راسخ وأصيل في كل الشرائع السماوية ، لأنه منهج الفطرة ومقتضى الحكمة الإلهية.



