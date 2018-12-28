درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم .. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم الجمعة، تقرير خاص بدرجات الحرارة المتوقعة على أغلب محافظات الجمهورية، على النحو التالي:

القاهرة: 17 درجة

المنصورة: 17 درجة

الإسكندرية: 17 درجة

بورسعيد: 18 درجة

العريش: 17 درجة

رفح : 16 درجة

الإسماعيلية: 17 درجة

شرم الشيخ: 20 درجة

الفيوم: 17 درجة

الغردقة: 20 درجة

المنيا: 17 درجة

قنا: 18 درجة

