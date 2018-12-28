مميش: اتحاد مصر والإمارات في ماراثون زايد دليل على أننا لسنا دعاة حرب

حرص الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على حضور فعاليات ماراثون زايد الخيري، والذي انطلق منذ قليل بمحافظة الإسماعيلية.



وأكد الفريق مهاب مميش، أن اتجاه الدولة لتشجيع الرياضة وتفعيل فعالياتها يدفع شبابنا للاتجاه إلى الرياضة والتي لها دور واضح في ترشيد السلوك.



وطالب مميش بتعزيز الأنشطة الرياضية بشكل مستمر لأنها تدل على تقدم الدول وأن اتحاد مصر والإمارات الشقيقة في فعالية اليوم، تؤكد للعالم أننا دعاة سلام وليس دعاة حرب.



وأكد مميش على ترحيبه بضيوف الإسماعيلية وخاصة من دولة الإمارات، موضحا أن فعاليات الماراثون تدل على علاقة التآخي بين مصر والإمارات الشقيق.



ووصف رئيس هيئة قناة السويس الشيخ زايد بحكيم العرب.