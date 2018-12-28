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أخبار العالم

لبنان يشكو إسرائيل بسبب أضرار تفجير الأنفاق

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 09:35 ص
صدى البلد
سمر صالح
أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن الجيش اللبناني قدم شكوى إلى قيادة اليونيفيل ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي بسبب الأضرار المادية الجسيمة في الجانب اللبناني من الحدود الجنوبية خلال أعمال تفجير قام بها لتدمير أنفاق مزعومة.

وأشارت وكالة "بترا" إلى أن الجيش اللبناني أعد تقريرا مفصلا بالوقائع والادلة لرفعه الى السلطات اللبنانية المختصة لتقديم شكوى ضد اسرائيل لان ما قام به جيش الاحتلال الاسرائيلي يشكل خرقا للقرار الدولي الرقم 1701.

وتابعت "بترا" ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يعمل على اعادة تأهيل السياج التقني في منطقة تل الرشاف، في مقابل بلدة عيتا الشعب الحدودية واصلاح الأعطال التي لحقت به نتيجة التفجير.

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