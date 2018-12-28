الصين تنوي فرض رسوم إغراق على كيماويات تايوان وماليزيا وأمريكا

أفادت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة بأنها ستفرض رسوم مكافحة إغراق على بعض الواردات الكيماوية المستوردة من تايوان وماليزيا والولايات المتحدة اعتبارا من 29 ديسمبر الجاري.



وقالت الوزارة،في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت،إن مادة 1-بوتانول المستخدمة في صناعة الطلاء والملدنات ستخضع للرسوم، وأضافت أن الرسوم، التي ستتباين بحسب المورد، ستظل مفروضة لمدة خمس سنوات.



وستُفرض ضريبة بنسب تتراوح بين ستة و56.1 بالمئة على منتجات من تايوان، وبنسب بين 12.7 و26.7 بالمئة على الواردات من ماليزيا، وبنسبة بين 52.2 و139.3 على الواردات من الولايات المتحدة.