وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، بالعشر الأوائل المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن فعاليات ماراثون زايد الخيري بمحافظة الاسماعيلية.



وقال صبحي إن ماراثون زايد يتوافق مع استراتيجية وخطة الوزارة المتعلقة بأن تكون الرياضة أسلوب حياة.



وأضاف: "الماراثون مرتبط بعام زايد واسم زايد للخير، وهو يعبر اجتماعيًا وانسانيًا عن حاجات كثيرة وله مقابل وعوائد مادية تذهب لمؤسستي الأورمان ومصر الخير".



وعن اختيار الإسماعيلية قال ان الاسماعيلية محط أنظار الكثيرين ومحط أنظار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد تنفيذ العديد من المشروعات القومية في الفترة الأخيرة وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة.



وتابع: "التواجد الإعلامي الكبير في ماراثون اليوم الجمعة، من المفترض ان يسلط الضوء علي هذه المشروعات وحجم أعمال التنمية وأعمال التطوير الهائلة".