لن نساوم على حقنا.. هكذا يستعد الفلسطينيون للجمعة الـ 40 بمسيرات العودة

يستعد الفلسطينيون للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة على حدود غزة بعنوان "لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة" وفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية.



ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الفعالة في الجمعة الـ 40 من الفعاليات تحت عنوان "لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة".



وأكدت الهيئة الوطنية أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته وتصديه لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية.



يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه جيش الاحتلال الفلسطينيين بأنه "سيرد بحزم على أي اعتداء أو اقتراب من السياج الحدودي".