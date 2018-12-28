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ديني

علي جمعة عن كشف رقبة المرأة المحجبة: مسخرة.. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 09:58 ص
صدى البلد
محمد شحتة
وصف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، مسألة كشف الرقبة فى الحجاب للمرأة بأنها "مسخرة"، قائلا إن هناك أسئلة فيها تلاعب من الناس.

وأضاف جمعة، فى فيديو له، أن المرأة حرة فى ارتداء الحجاب من عدمه، فالشرع هو الذي فرض عليها الحجاب فإذا أرادت فعليها أن ترتدي الحجاب الصحيح الذي لا يصف ولا يشف مفاتن جسدها.

وأشار إلى أن النبي الكريم قال فى حديثه الشريف "يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها إلا ذا وذاك"، فللمرأة الحرية فى اتباع تعاليم الشرع وكلام النبي أو ترفضه ولكن الجدال الكثير ليس له داعِ.

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