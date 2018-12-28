التخطيط: اعتماد 288 مليون جنيه لقنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية بصعيد مصر

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على اعتماد إضافي بلغ حوالى 288 مليون جنيه لمحافظتي سوهاج وقنا ضمن برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر".





وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الموافقة على هذا الاعتماد الإضافي جاءت في إطار حرص الدولة على تنمية الصعيد بدءًا من محافظتي قنا وسوهاج نظرًا لكونهما المحافظتين الأكثر فقرًا في محافظات الصعيد مشيرة أنه برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر اعتمد على مصدرين للتمويل تضمنا قرض البنك الدولي الموجه لمصر بقيمة 500 مليون دولار موضحة صرف شريحة أولى منه بقيمة 125 مليون دولار يتم العمل بها على مدار السنوات من 2017 إلى 2019.





وأشارت هالة السعيد إلى أن البرنامج اعتمد كذلك على المصدر الثاني والذي تمثل فى مقابل محلي قامت به الدولة المصرية حرصًا منها على إحداث تنمية شاملة ومستدامة بمحافظات صعيد مصر ومواجهة الفجوات التنموية بين المحافظات.





وتابعت السعيد أن الاعتماد جاء بتخصيص مبلغ 143.5 مليون جنيه لمحافظة سوهاج تمثل في تخصيص مبلغ 93 مليون جنيه لبرنامج رصف الطرق بالمحافظة إلى جانب مبلغ 50.5 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة والذي يتضمن تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لأعمال تغطية الترع فضلًا عن توجيه مبلغ 10.5 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.





وأضافت هالة السعيد أن محافظة قنا حظت بمبلغ 144 مليون جنيه من المبلغ المعتمد تم تخصيص منها مبلغ 79 مليون جنيه لبرنامج رصف الطرق بالمحافظة فضلًا عن تخصيص مبلغ 65 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة حيث تم تخصيصها لمشروعات مياه الشرب بالمحافظة.



