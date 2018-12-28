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محافظات

القليوبية تستلم سيارتين قلاب و26 تروسيكل لدعم منظومة النظافة..صور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 10:23 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية أن المحافظة تسلمت سيارتين نقل قلاب 12 مترا سعة حمولة 20 طنا بتكلفة 5 ملايين جنيه وذلك لدعم النظافة بمدن كفر شكر وقليوب. 

وأشار عبدالحليم إلى أن استلام السيارات الجديدة يأتي فى إطار بروتوكول التعاون بين محافظة القليوبية والهيئة العربية للتصنيع والذى وقعته المحافظة مع الهيئة. 

ونوه محافظ القليوبية بأنه تم استلام أيضا 26 تروسيكل لنقل ورفع القمامة بتكلفة 750 ألف جنيه وسيتم توزيعها على مدن قليوب وبنها وطوخ وشبين القناطر وقها ويأتى ذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019 لتكون استكمالا للتعاون بين المحافظة والهيئة.
القليوبية تستلم سيارتين قلاب و26 تروسيكل لدعم منظومة النظافة..صور
القليوبية تستلم سيارتين قلاب و26 تروسيكل لدعم منظومة النظافة..صور
القليوبية تستلم سيارتين قلاب و26 تروسيكل لدعم منظومة النظافة..صور

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