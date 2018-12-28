مصر للطيران تعلن ضم 45 طائرة لأسطولها يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الجمعة، أبرز وأهم أخبار الصحف المحلية والعالمية.



وجاءت عناوين الأخبار المحلية على النحو التالي:



الرئيس : نتطلع لبناء دولة حديثة تحقق آمال المصريين وتراقب الحضارة.



الرئيس البشير يلتقى شكرى وكامل فى الخرطوم.



مصر للطيران تعلن ضم 45 طائرة لأسطولها.



الصحة تؤكد توفير احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات بجميع المحافظات.



اما الأخبار العالمية:



البيت الأبيض يتهم الديموقراطيين بعرقلة انهاء الإغلاق الحكومى.



الإمارات تعيد فتح سفارتها فى دمشق نحو مواجهة إيران وتركيا.



