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اقتصاد

كوريا الجنوبية تعلن تجاوز صادراتها لأول مرة حاجز الـ 600 مليار دولار

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 12:54 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن حجم الصادرات التراكمي لكوريا الجنوبية تجاوز 600 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم الصادرات لكوريا الجنوبية 600 مليار دولار منذ عام 1948، عندما بدأت كوريا الجنوبية التصدير.

وجاء ذلك بعد مرور 7 سنوات فقط من تجاوز حجم الصادرات لكوريا الجنوبية 500 مليار دولار في عام 2011.

وحققت الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وهولندا وفرنسا 600 مليار دولار في الصادرات حتى الآن، وتعتبر كوريا الجنوبية السابعة في العالم، وشكلت حصتها 3.4% من إجمالي صادرات العالم.

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