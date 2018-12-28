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البرتغال ضمن أكبر 15 دولة بها أعلى احتياطي للذهب في العالم

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 09:46 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت الأرقام الواردة من مجلس الذهب العالمي بأن البرتغال تحتل المرتبة 12 في احتياطي الذهب العالمي بامتلاكها 5ر382 طن من الذهب.

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن الدول الثلاث الأخرى المتحدثة بالبرتغالية وهي البرازيل وأنجولا وموزمبيق تعتبر من بين أكبر 100 دولة من حيث احتياطي الذهب في العالم بترتيب (42 – 60 – 86 ) على التوالي.

وتأتي الولايات المتحدة على رأس القائمة باحتياطي ذهب يربو على ثمانية آلاف طن.

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