10 آلاف روماني يعملون بقطاع الصحة في بريطانيا

قال وزير الخارجية الرومانية تيودور ميليشكانو إن أكثر من 10 آلاف روماني يعملون في القطاع الصحي بالمملكة المتحدة ويعيش 400 ألف روماني ويعملون في هذا البلد الأوروبي.



وأكد الوزير الروماني - وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري - أن بلاده تلقت تطمينات من وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون بأن الوضع القانوني للرومانيين العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة المتحدة لن يتغير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست".



وأشار الوزير إلى أن جونسون أكد له أنه لن يتم طرد الأطباء والممرضين الرومانيين من بريطانيا وإلا يتعرض النظام الصحي كله للضرر.