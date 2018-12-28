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تعليم

وزير التعليم يحذر من الانسياق وراء شائعات وتسريبات فيس بوك

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 09:47 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه يحذر المصريين دائما من الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات.

قال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن من يعتمد على معلومات فيس بوك سيقع فريسة سهلة للإشاعات والتسريبات والتخمينات. 

وأضاف الوزير: نحن نبذل كل ما في وسعنا لإصدار بيانات رسمية عند كل جديد، ونتمنى أن يساعدنا الإعلام المصري المحترم في شرح الجديد وأن نبتعد جميعًا عن إستخدام القيل والقال على مواقع التواصل، لأنه مجال خصب لكل البلبلة التي نعاني منها جميعًا.

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