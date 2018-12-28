وزير التعليم يحذر من الانسياق وراء شائعات وتسريبات فيس بوك

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه يحذر المصريين دائما من الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات.





قال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن من يعتمد على معلومات فيس بوك سيقع فريسة سهلة للإشاعات والتسريبات والتخمينات.



