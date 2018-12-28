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أخبار البلد

اتفاقية عمل للحفاظ على حقوق 177 عاملا.. وتعويض 110 تنتهي عقودهم

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:10 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وإدارة شركة مصر للسياحة "المالكة لقرية مجاويش" ، واللجنة النقابية بالقرية فى إبرام اتفاقية عمل جماعية ، يستفيد منها 287 عاملًا، وذلك بتعويض من تنتهي عقودهم ، واحتفاظ المثبتين والعقود المفتوحة بحقوقهم طبقا للاتفاقية.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن الاتفاقية نصت على تعويض 110 من العاملين التي تنتهي عقودهم في 31 ديسمبر 2018 ، ولن يتم تجديدها، وذلك بواقع نصف شهر علي الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات التعاقد ، وتم الاتفاق على أن انتهاء علاقة العمل كانت بسبب انتهاء مدة العقد وتوقف النشاط بالقرية وليست بأي سبب غير ذلك.

وأكد أن الاتفاقية نصت على أن يحتفظ جميع العاملين المثبتين والعقود المفتوحة بالقرية وعددهم 177 عاملا خلال فترة الغلق بصرف المرتبات الشهرية شاملة البدل النقدي للعاملين بالمناطق النائية بالنسبة للمعينين، وبدل السفر بالنسبة للعقود المفتوحة في الأسبوع الأخير من كل شهر.

كما تصرف جميع العلاوات سواء كانت دورية أو اجتماعية أو غيرها والتي يتم إقرارها بقوانين أو قرارات سيادية أو اتفاقيات جماعية ، فضلا عن صرف الميزة النقدية المعمول بها حاليا بالقرية بنفس القواعد التي يتم الصرف عليه بالإضافة إلي صرف 25 قرشا علي كل جنيه من الأجر الشامل تعويضا لنسبة الـ 12%.

كما نصت الاتفاقية علي يستمر العلاج الطبي للعاملين طوال فترة الغلق طبقا للإجراءات المعمول بها حاليا، دون ثمة تغيير ، مع صرف الأرباح التي تقررها الجمعية العامة للشركة علي الأجر الأساسي التأميني، وصرف شهور المناسبات كما هو متبع، وسداد الشركة حصتها في صندوقي الزمالة والتأمين الإضافي للعاملين المثبتين بالقرية، ووثيقة التأمين الجماعي للمشتركين .

جاء توقيع هذه الاتفاقية بعد أن عرضت شركة مصر للسياحة المالكة لقرية مجاويش السياحية ، أنها بصدد اتخاذ إجراءات غلق القرية ، وما يستتبعه من هدم لمبانيها القائمة وبناء وتشييد عناصر المشروع، ومنها فندق سعة 440 غرفة وجناح بمستوي 5 نجوم ، الأمر الذي يترتب عليه بالضرورة التوقف عن مزاولة نشاط القرية كليا بغلقها لحين اتمام عملية البناء التي سوف تستمر 3 سنوات قد تذيد أو تقل ، ورغبة من طرفي العمل في الحفاظ على الحقوق العمالية فقد تم توقيع الاتفاقية. 

وقع الاتفاقية عن شركة مصر للسياحة ، رشاد أحمد رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وعن النقابة ممدوح محمدي ، وعن اللجنة النقابية عبد الناصر سعد الدين رئيس اللجنة.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلا العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام .

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