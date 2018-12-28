690 مليار دولار حجم تجارة الخدمات للصين خلال 11 شهرا

أعلنت وزارة التجارة الصينية ارتفاع تجارة الخدمات للصين بنسبة 5ر11% على أساس سنوي خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 74ر4 تريليون يوان (حوالي 7ر690 مليار دولار).



وقالت الوزارة –في أحدث بيانات نشرتها اليوم- إن صادرات الخدمات نمت بنسبة 7ر14% على أساس سنوي لتصل إلى 58ر1 تريليون يوان (230 مليار دولار)، في حين بلغت واردات الخدمات 16ر3 تريليون يوان (460 مليار دولار)، بزيادة 10% عن العام السابق.



وأضافت أن النمو السريع لواردات وصادرات الخدمات يعكس الزخم القوى لتجارة الخدمات بالصين والتأثير المتزايد لـ"الخدمة الصينية" كعلامة تجارية وطنية عززت أيضا نمو صادرات الخدمات.



وتابعت أن قيمة الواردات والصادرات من حقوق الملكية الفكرية خلال الـ11 شهرا الماضية، بلغت 5ر246 مليار يوان (9ر35 مليار دولار) بزيادة 9ر20% على أساس سنوي.

