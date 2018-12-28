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عزمي مجاهد: أبو الهول كان حزينا طول عمره وابتسم للسيسي .. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 10:10 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامي عزمي مجاهد، تعليقًا على جولة الرئيس السيسي فجر الخميس للمرحلة الثانية من مشروع روض الفرج والمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرام، بقوله: "أبو الهول كان حزين طول عمره النهاردة ابتسم".

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين: "الدول التي تملك حيطة آثرية بيعملوها مزار وإحنا عندنا ثلث آثار العالم ولا نعرف كيف نستغل آثارنا".

وأشار "مجاهد" إلى أن الرئيس السيسي يبذل ما لا يستطع رئيس آخر فعله، بحسب قوله.

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