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زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مدينة إيرانية على حدود العراق

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 09:50 ص
صدى البلد
أ ش أ
ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر اليوم الجمعة ضواحي مدينة قصر شيرين غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب إيران على الحدود مع العراق.

وقال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران الإيرانية الرسمية - وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن الهزة الأرضية وقعت في الساعة الثانية و27 دقيقة و2 ثانية من فجر اليوم"، مشيرا إلى أنه لم تصل حتى الآن أي تقارير بوقوع أضرار جراء هذه الهزة الأرضية.

وكان مركز الهزة الأرضية عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.46 والطول الشرقي 45.66 درجة وفي عمق 13 كم من سطح الأرض علي بعد 10 كم من قصر شيرين و 19 كم من سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه غرب ايران و 28 كم من مدينة خانقين شرق العراق.

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