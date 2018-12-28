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‎أستاذ هندسة حيوية: ضعف الرقابة في مصر وراء استخدام البذور المعدلة وراثيا

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:10 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور محمد فتحي، أستاذ الهندسة الحيوية بجامعة المنوفية، إن ضعف الرقابة في مصر تسبب في التصريح باستخدام البذور المعدلة وراثيًا بالرغم من حظرها في أوروبا.

وأضاف "فتحي"، خلال حواره مع برنامج "من سيزرع المليون" المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن البذور المعدلة وراثيًا يحظر تداولها في مصر، وفي حالة إذا سمح بتداولها فيكون الهدف منها مكافحة بعض الأمراض الفيروسية. 

وتابع أستاذ الهندسة الحيوية بجامعة المنوفية: "مصر تستورد بذور زراعية بقيمة 35 مليار جنيه.. يعني لو البذور دي اتمنع استيرادها من الخارج احنا مش هنعرف نزرع تاني".

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