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سياحة النواب: السيسي أوفى بوعده وربنا يديله الصحة ويخليه لمصر

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال أحمد سميح، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي أوفى بوعده "وربنا يديله الصحة ويخليه لمصر".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أن "زيارة الرئيس للمتحف الكبير ومتابعته له وتطوير هضبة الهرم بما يليق بسمعة الهرم لأنه عنوان وقبلة مصر، هو أمر مشرف ويرفع رأس مصر.

وأشار إلى أن "المتابعة والعمل وقود، والرئيس دائما يفاصل في الوقت بما يُنجز العمل".

واستطرد سميح: "نحن في مرحلة خير لمصر، ونجني ثمارها قريبًا جدا والشعب سيشعر بقوته ويحس بقدرتنا على إنجاز ما نطمح إليه"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي منذ حملته الأولى قطع وعدًا على نفسه وقال "هصحى بدري من الفجر وعاوز الناس تصحى معايا، فمنا من أوفى بالوعد للرئيس والكثير ما زال بيدفى ولا يستقيظ مبكرًا".

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