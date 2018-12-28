دراسة: 20% من تلاميذ المدارس في البرتغال يؤذون أنفسهم

أظهرت دراسة حديثة أن قرابة 20% من تلاميذ المدارس في البرتغال قالوا إنهم تورطوا في نوع ما من الأذى الذاتي مرة واحدة على الأقل في 12 شهرا الماضية.



وأفادت نتائج الدراسة الأكاديمية - وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) - بأن 7ر58 % ممن شاركوا في المسح ذكروا أنهم اختاروا أذرعهم في الأذى الذاتي .



وأشارت الصحيفة بأنه شارك في الدراسة وهي بعنوان "السلوك الصحي بين الأطفال في سن الدراسة"، نحو سبعة آلاف تلميذ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في إطار مبادرة في 44 دولة.

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