زيادات كبيرة في أسعار معظم الخدمات في البرتغال مع مطلع العام

تشهد أسعار الغالبية العظمى من الخدمات في البرتغال زيادات ملحوظة مع مستهل عام 2019 والاستثناء الوحيد في هذه المرحلة هو الكهرباء التي أعلنت الحكومة أن أسعارها ستنخفض بالنسبة لمعظم المستهلكين.



وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) أن أسعار الإيجارات والنقل العام والرسوم والضرائب من بين الخدمات التي ستشهد زيادات خلال الأيام الأولى من يناير المقبل.



وحتى التبغ الذي نادرا ما شهد أي زيادات على مدار العقد الماضي سترتفع أسعاره، وستشهد مدفوعات الإيجار المنتظم أكبر زيادة لها منذ عام 2013.