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غدًا.. اللقطة يناقش ملف تعدد الزوجات

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 10:04 ص
صدى البلد
البهى عمرو
يناقش برنامج اللقطة المذاع على قناة الرافدين، تقديم الإعلامى أسلم مطر، والدكتورة أشجان نبيل استشاري العلاقات الإنسانية والتطوير المجتمعي، غدًا السبت فى تمام الساعة الـ 8 مساء، ملف « تعدد الزوجات للرجل المتزوج، وهل الزواج الثاني للرجل يعتبر خيانه ؟» .

وقالت الدكتورة أشجان نبيل، إن الهدف من الحلقة هو تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الرجال والنساء عن مفهوم الزواج الثانى للرجل المتزوج، ونشر الوعي المجتمعي، وكشفت أن هناك بعض المواطنين تقول أن الزواج الثانى يعتبر جيانة.

وأشارت إلى أن الحلقة ستشهد رأى الدين فى هذا الموضوع، ويختص برنامج «اللقطة» بمناقشة مشكلات المجتمع وعرض حلولها، كما يعتبر منصة لعرض النماذج الإيجابية في المجتمع المصري والاهتمام خصيصًا بمحافظات مصر المختلفة.

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