دراسة: الكوابيس مؤشر لمشاكل الصحة العقلية

أفادت دراسة طبية بأن الكوابيس تعد مؤشرا للمعاناة من مشاكل الصحة العقلية مثل القلق واضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة والاكتئاب.



وتصنف الكوابيس على أنها تسلسلات أحلام تبدو واقعية، وغالبا ما توقظ الإنسان..وعلى الرغم من الخوف الذي تشعر به العاطفة السائدة أثناء الكوابيس، وفقا للدراسة، فإن الحزن أو الغضب أو الارتباك أو الاشمئزاز أو الإحباط والشعور بالذنب كلها مشاعر شائعة عقب التعرض للكابوس .



وقد حللت الدراسة الحالية - التي نشرت في عدد ديسمبر من مجلة (سليب) الطبية - الكوابيس بين 351 بالغا..ووجدت أن الموضوع الأكثر تكرارا هو العدوان الجسدي، يليه مطاردة وجوه شريرة.. ولكن إذا بدأت الأحلام السيئة في الارتياد الليلى، فقد تكون علامة على المعاناة من مشاكل صحية..وتشير البيانات إلى أن ما بين 2- 8% من البالغين لا يستطيعون الراحة لأن الأحلام المرعبة تفسد أنماط نومهم.



ويمكن لظاهرة تعرف باسم اضطراب سلوك حركة العين السريعة، حيث يعمل الشخص بأحلام عدوانية عن طريق الصراخ أو التنقل أو الخروج من السرير، أن تتنبأ أيضًا بأمراض عصبية مثل مرض الشلل الرعاش.