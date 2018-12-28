وزير خارجية الصين يقوم بجولة في أفريقيا تشمل ٤ دول في يناير المقبل

يقوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بجولة في أفريقيا خلال الفترة من ٢ حتى ٦ يناير المقبل، تشمل زيارة كل من: إثيوبيا وبوركينا فاسو وجامبيا والسنغال والمفوضية الأفريقية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" -خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم الجمعة- إن جولة وزير الخارجية الصيني تأتي بناء على دعوات من نظرائه في الدول سالفة الذكر ورئيس المفوضية الأفريقية.



وأضافت أن الجولة تأتي استمرارا لزيارات وزير الخارجية الصيني المتواصلة إلى أفريقيا لتعزيز العلاقات الصينية الأفريقية، مشيرة إلى أن الزيارة هي الأولى من نوعها منذ منتدى التعاون الصين- أفريقيا (فوكاك) الذي عقد في بكين شهر سبتمبر الماضي.

