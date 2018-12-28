سوق تجارية وحضانة وملعب ثلاثي بالمرحلة الأولى للإسكان الاجتماعي غرب قنا

أعلن المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة،أنه سيتم تنفيذ سوق تجارية "نموذج 8 محال"، وحضانة، وملعب ثلاثي، بمنطقة عمارات مشروعي "الإسكان الاجتماعي" و"سكن مصر"، بالمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، وتم طرح التنفيذ فى 3 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.



وقال المهندس رضوان عبدالرشيد،إنه سيتم تنفيذ الطريق الفاصل بين الامتداد الشرقي للكتلة العمرانية لمدينة قنا الجديدة، ومنطقة التنمية الزراعية، وتشمل الأعمال (حفر وردم - طبقة أساس MCO - الطبقة الرابطة) للحارة الخارجية فقط للطريق بالمدينة، وتم طرح التنفيذ فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.



من جانبه،قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق،إنه سيتم طرح أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة مواقع الأحياء (الثاني - الثالث - الرابع - الخامس - السادس - النادي)، والطريق الإقليمي الغربي أمام الحيين (الخامس – السادس)، والطريق الأوسط أمام الحيين (الرابع - الخامس) بعدد 5275 عامود إنارة للشوارع، وعدد 1247 عامود إنارة للحدائق، بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

