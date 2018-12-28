رئيس مركز بدر يتفقد تأمين الكنائس قبل احتفالات عيد الميلاد.. صور

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة متابعة الاستعدادات الخاصة باحتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.



وفى هذا الإطار قام العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة بدر بجولة تفقدية للمرور على الكنائس بدائرة المركز للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة باحتفالات أعياد عيد الميلاد المجيد للتأكد من الإنارة لجيدة والنظافة بالشوارع المحيطة والمؤدية للكنائس بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة أعمال التأمين المعتاد عليها في مثل هذه المناسبات.



وكلف شرشر رؤساء القرى بمركز بدر بضرورة المتابعة المستمرة لاستعدادات حتى الانتهاء من هذه الاحتفالات مع توفير كل الخدمات المعنية للإخوة المسيحيين حتى يتثنى لهم الإحتفال بعيد الميلاد المجيد دون نقص أى احتياجات.