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منوعات

شاهد.. جسم غريب يحلق في سماء موسكو.. والمواطنون:غزو فضائي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
نهى حمدي
فوجئ سكن مدينة موسكو بظاهرة غريبة في سماء المدينة، الأمر الذي أثار الرعب والهلع في نفوس المواطنين، الذين حاولوا تفسير تلك الظاهرة، وكان المشهد في السماء عبارة عن حلقة سوداء غريبة.

وقام أحد السكان بأحد الأبراج السكنية في منطقة Zyablikovo بالتقاط صور وتسجيل فيديو لهذا المشهد، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، ووصف شكل الظاهرة بأنها عبارة عن حلقة سوداء ظلت معلقة في الهواء لفترة طويلة، وكانت من بين تفسيرات المواطنين لتلك الظاهرة أنه غزو فضائي.

وعلى الرغم من أنهم أشار إلى أنه كان على الأرجح خاتم دخان ، لكن لم يكن لديه أي تفسير لكيفية أو سبب وجوده في الهواء.

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