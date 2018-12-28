يوسف كمال حفيد الأسرة العلوية رائد الفن في العصر الحديث..نوستالجيا

اشتهر الأمير يوسف كمال، بحبه للفنون الجميلة وشغفه باللوحات الفنية، وسفره حول العالم لشراء واقتناء القطع الفنية والتمتع بزيارة المتاحف الفنية، وعند التحدث عن الفن وجماله يجب التطرق إلى صاحب الحس الفنى والذوق الرفيع، المؤسس الأول لمدرسة الفنون المصرية التى أصبحت الآن "كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان" بالزمالك التى يعود تاريخها إلى 110 أعوام.





والأمير يوسف كمال، هو حفيد محمد على باشا، واسمه يوسف كمال بن أحمد كمال بن أحمد رفعت بن إبراهيم باشا بن محمد على باشا، وهو أمير الأسرة العلوية.





ووفقًا للموقع الرسمى للملك فاروق الأول، ملك مصر والسودان السابق، فإن فكرة مدرسة الفنون الجميلة، كانت اقتراحا من النحات الفرنسى جيوم لابلان، التي تحمس لها الأمير يوسف وتعجب من عدم سعي المسؤولين فى مصر لإحياء الفن المصرى، وعزم على تنفيذ الفكرة وظل هو ولابلان يخططان لإنجاز المشروع واستغرق التشاور والدراسة لستة أشهر.





وفى 12 مايو 1908 كانت المدرسة التى أسسها يوسف كمال من حر ماله قد فتحت أبوابها لأصحاب المواهب ولم تشترط المدرسة تقديم مصروفات، فقد كان الالتحاق بها مجانًا دون تقيد بسن، بل كانت تتولى توفير أدوات الرسم بلا مقابل وكان القبول بها لا يحتاج سوى الخضوع لاختبار قبول.





وبحسب ما ذكره الموقع ،كان مولعا باصطياد الوحوش المفترسة وسافر إلى بلاد الهند وجنوب افريقيا وغيرها من البلاد للصيد، واحتفظ بالكثير من الرؤوس المحنطة والجلود لفرائسه بقصوره العديدة بالقاهرة والإسكندرية ونجع حمادى مع تماثيل من المرمر ومجموعة من اللوحات النادرة.





وكان الفنان محمود مختار هو أول من درس بمدرسة الفنون المصرية من تقدموا ونبغوا فيها ومعه العديد من رواد الفن التشكيلى فى مصر، ومنهم المصور يوسف كمال والمصور محمد حسن، بجانب دوره في تأسيس ورئاسة الجمعية المصرية لمحبى الفنون الجميلة، إضافة إلى تبرعه بالعديد من مقتناياته الخاصة من التحف لعدد من المتاحف، ووضع أطلس لأفريقيا وطباعته على نفقته بالخارج، كما أنه كان يدعو سامى الشوا عازف الكمان ومحمد عبد الوهاب لأحياء السهرات فى سراية المطرية.





ولأن الرجل كان شغوفا بالعلم والفن والثقافة، كان ممن ساهموا فى إنشاء الجامعة المصرية (جامعة القاهرة حاليًا)، وعرض عليه فى عام 1914م رئاسة الجامعة لكنه اعتذر واكتفى بأن يكون عضوًا فى مجلس إدارتها، وبعد استقالة حسين رشدى باشا من رئاسة الجامعة، تولى هو رئاستها واتلى استمرت لنحو عام وبضع شهور، وفى فترة رئاسته هذه كان يرسل النوابغ من طلابها للدراسة فى الخارج على نفقته الخاصة، وحين تعرضت الجامعة لضائقة مالية بسبب الحرب العالمية الأولى تبرع لها بألفى جنيه.





ولم يكتف الأمير يوسف بإنشاء مدرسة الفنون الجميلة فقط بل عرف عنه أيضا حبه للتاريخ وجغرافية البلاد ومن هنا أنفق على ترجمة بعض الكتب الفرنسية التى اختارها فنقلت إلى العربية وطبعت على حسابه منها "وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقيا الشرقية" من تأليف مسيو جيان و"المجموعة الكمالية فى جغرافية مصر والقارة"، بالعربية والفرنسية وكتاب بالسفينة حول القارة الأفريقية، ورحلة سياحة فى بلاد الهند والتبت الغربية وكشمير 1915، كما قدم الأمير يوسف كمال ترجمة الكتابين: "صفوة العصر" و"دليل الطبقة الراقية".



