بعد عام من التحقيقات.. الحكم في احتكار 9 شركات توريدات طبية لدعامات القلب 30 ديسمبر.. والنيابة: عرضوا حياة المواطنين للخطر والوفاة وتربحوا ملايين الجنيهات

- النيابة تنتهي من تحقيقات احتكار 9 شركات توريدات طبية لدعامات القلب

- بعد 365 يوما.. التحقيقات تكشف مفاجأت عن رفع سعر الدعامات لـ 100 ألف - الاقتصادية تصدر حكمها علي 10 من مسئولي الشركات .. 30 ديسمبر





قرابة عام مر في تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية باشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول استدعت خلالها النيابة 10 رؤساء مجالس إدارة 9 شركات توريدات طبية واستمعت لأقوالهم في الاتهامات المنسوبة إليهم باحتكار صمامات ودعامات القلب وأخلت سبيلهم مؤقتا.





وأسفرت نتائج التحقيقات عن قيام هؤلاء المتهمين باحتكار عمليات توريد الصمامات والدعامات والقسطرات المستخدمة في جراحات القلب والصدر حيث تقوم الشركات بتصنيعها وتوريدها الي المستشفيات الحكومية والجامعية بأسعار مرتفعة للغاية تبدأ من 9 آلاف إلى 100 ألف جنيه.





وتبين أن احتكار تلك الصناعات يؤدي الي ارتفاع أسعارها بما لا يتناسب في غالبية الأحيان مع قدرة المريض على شرائها، حيث يستوجب شراء المريض للمستلزمات الطبية التي تلائم الجراحة التي سيقوم باجرائها ونظرا للارتفاع الشديد في أسعارها يعجز بعض المرضى عن إحضارها ما يعرض حياتهم للخطر وأحيانا الوفاة.





وأضافت التحقيقات أن مسئولي الشركات يتربحون من عمليات الاحتكار تلك مئات الملايين من الجنيهات مستغلين كثرة المرضى ممن يحتاجون تلك الدعامات والصمامات.





وعقب انتهاء التحقيقات أمر النائب العام المستشار نبيل صادق في يناير 2018 بإحالة المتهمين العشرة الي المحكمة الاقتصادية بتهمة الاتفاق على احتكار تلك المناقصات وبنظر القضية قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 30 ديسمبر الجاري.





وتصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية يوم 30 ديسمبر الجاري حكمها علي مسؤولي 10 من اكبر شركات التوريدات الطبية في اتهامهم باحتكار سوق مناقصات توريد الصمامات والدعامات الخاصة بجراحة الصدر والقلب على مستوى الجمهورية.





كشفت الجلسات التي تداولتها المحكمة برئاسة المستشار رامي منصور رئيس محكمة جنح القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين احمد عبد القهار ومحمد يوسف علي مدار عام كامل عن كافة تفاصيل وملابسات القضية من خلال تحقيقات النيابة ومرافعات النيابة والدفاع حيث تبين ان الكشف عن جرائم الاحتكار بدأ ببلاغ من جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية الي نيابة الشئون المالية والتجارية في بداية عام 2017 تطلب فيه تحريك الدعوى ضد عدد من شركات التوريدات الطبية الكبري لقيامهم باحتكار توريد صمامات وقسطرة القلب.





وافاد البلاغ بان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بادر بدراسة سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب علي مستوي الجمهورية وانتهت الدراسة الي ثبوت قيام 7 شركات بتقديم عروض أسعار متطابقة بالمناقصات الحكومية والجامعية للحصول علي طلبات التوريدات حيث يقومون بتقسيمها فيما بينهم ليحصلوا جميعا على الأرباح ولا يتسبب أي منهم في خسارة الآخر، وأورد البلاغ أن الشركات قدمت عروضا لمناقصات جامعة المنوفية ومعهد القلب وجامعة الإسكندرية ومعهد ناصر لفترة عامين كاملين.



