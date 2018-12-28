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محافظات

توفير سيارة لحملة 100 مليون صحة بمحيط انطلاق ماراثون زايد الخيري

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
انجي هيبة
وفرت صحة الإسماعيلية سيارة خاصة بالكشف عن فيروس سي في إطار حملة السيسي لمكافحة فيروس سي بمحيط انطلاق ماراثون زايد الخيري.

وانطلقت فعاليات ماراثون زايد الخيري في دورته الخامسة، اليوم الجمعة، من محافظة الاسماعيلية.

وشهدت الفعاليات حضور لفيف من القيادات والشخصيات العامة على رأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الامارات بالقاهرة والفريق محمد بن هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، والدكتور على جمعة رئيس مؤسسة مصر الخير، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للماراثون من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، بالاضافة الي عدد من القيادات التنفيذية والامنية علي راسهم اللواء محمد علي حسين مدير امن الاسماعيلية.

كما شهد الماراثون حماس واضح للمشاركين والبالغ عددهم نحو 15 ألف شاب وفتاة من مختلف المحافظات. 

وتخصص عوائد النسخة الخامسة من الماراثون لصالح مستشفيي "شفاء الأورمان، والجذام" أحد المستشفيات التي تدعمها مؤسسة مصر الخير.

ويأتي الماراثون هذا العام؛ احتفاءً بالذكرى المئوية للشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان" الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسماعيلية، إن حجم الجوائز يبلغ 1.5 مليون جنيه لـ300 فائز.

وأضاف أن الماراثون يقام بطول 10 كيلومترات داخل مدينة الإسماعيلية، حيث يبدأ انطلاق المشاركين فى الخامسة مساءً، من نقطة كورنيش بحيرة الصيادين خلف منطقة الواحة مرورًا بطريق أم كلثوم وصولًا إلى منطقة نمرة 6، وينتهى بالوصول إلى الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس.

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