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فن

الشاعر أحمد راؤول يستحوذ على نصيب الأسد من أغاني أفلام منتصف العام

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:32 م
صدى البلد
سمر سعد
قال الشاعر أحمد حسن راؤول إنه ينشغل حاليا في كتابة أكثر من أغنية للسينما والتليفزيون، لافتا إلى أنه انتهى من كتابة أغاني فيلم "ساعة رضا" وفيلم "١٢٢" ليكون بذلك استحوذ على نصيب الأسد من أغاني أفلام موسم الشتاء.

أغاني فيلم "ساعة رضا" من كلمات أحمد راؤول وألحان وغناء أحمد الأمير وتوزيع هاني كمال، والفيلم بطولة احمد فتحي ومحمد ثروت ودينا فؤاد وطارق صبري وتأليف هشام يحي وإخراج هاني حمدي ومن إنتاج أحمد السبكي.

وأشار راؤول،لصدى البلد،إلى أنه انتهى من كتابة أغنية فيلم ١٢٢ من كلماته وألحان العراقي سيف عامر وتوزيع سيف عريبي ولم يتم إعلان المطرب الذي سيقدمها حتى الآن، لافتا إلى أن الفيلم بطولة طارق لطفى وأمينة خليل وأحمد داوود وجيهان خليل وأحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح وتأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري.

يذكر أن الشاعر أحمد حسن راؤول هو مؤلف أغنية مسلسل كلبش٢ التي لاقت نجاحا كبيرا في الحلقة الأخيرة من المسلسل.

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