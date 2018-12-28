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رياضة

هازارد يثير قلق مشجعي البلوز.. والريال يغري تشيلسي لحسم الصفقة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:08 ص
صدى البلد
قسم الرياضة
أثار النجم البلجيكي، إيدين هازارد، قلق جماهير فريق تشيلسي الإنجليزي، بعد التصريحات الأخيرة التي نُشرت له في الصحافة الإنجليزية صباح اليوم، الجمعة.

ونشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تصريحات لهازارد يعلن فيها أنه غير مستعد في الوقت الحالي لتوقيع عقد جديد مع فريق تشيلسي.

كما أشارت شبكة "سكاي سبورت" الرياضية، أن هازارد أعلن تأجيل قراره النهائي سواء بتمديد التعاقد مع تشيلسي، أو بالرحيل إلي ريال مدريد، حتى نهاية الموسم الجاري.

وعلى صعيد الفريق الملكي، فإن إدارة ريال مدريد تسعى بقوة لحسم الصفقة خلال الصيف القادم، وحسبما أشارت صحيفة "ديلي ميل"، فالريال يستعد لمغازلة تشيلسي بعرض اللاعبان كوفاسيتش وإيسكو، مقابل إقناع إدارة البلوز بالاستغناء عن النجم الدولي البلجيكي.

يذكر أن هازارد، صاحب ال27 عاما، ينتهي تعاقده مع تشيلسي بحلول عام 2020.

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