ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

روسيا تتصدر أجمل مدن العالم سياحيا في 2018

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
مريم صليب
قال موقع روسيا اليوم، إن خبراء السياحة حول العالم، أجمعوا على أن روسيا استقبلت أكثر من مليون رحلة سياحية عام 2018 إلى 50 وجهة.

واحتلت مدينة سوتشي المركز الأول لسياح هذا العام التي كانت محط أنظارهم في هذا العام.

وضمت القائمة مدن ومناطق سياحية روسية أخرى كمنتجعات إقليم كراسنويارسك وشبه جزيرة القرم أنابا، توابسي، جيلينجيكي، وإقليم ستافروبل ومدن الطوق الذهبي وسط روسيا.

ومن بين الدول التي دخلت التصنيف، تركيا وقبرص واليونان وتونس. وشملت القائمة أيضا إسبانيا وبلغاريا والجبل الأسود وجمهورية الدومينيكان والتشيك وأبخازيا.

ترشيحاتنا

صورة لـ اللاعب الإسرائيلي تهدئ من ثورة عشاق محمد صلاح

400 فائز في ماراثون زايد الخيري في الإسماعيلية

الزمالك يسعى لحصد نقاط بتروجيت بالدوري .. اليوم

دراسة أمريكية: تناول القهوة يطيل من أمد الحياة

أسبوع عاصف ينتظر محمد صلاح وهادئ للمحترفين المصريين

انفجار هائل بمحول كهرباء في مدينة نيويورك.. فيديو

البجعات الروسية تقلق أمريكا.. موسكو تدرس إنشاء قاعدة جوية في الكاريبي

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لشئون المشاركة.. ونواب: قرار حكيم ويجب وجود ضوابط تحدد مشاركة القطاع الخاص.. وخليل يرد: ليس جيدا

صدامات عربية تشعل قرعة الكونفيدرالية

وزير التعليم ينشر على فيس بوك فيديو يكشف محتوى تابلت أولى ثانوي

لبنان يشكو إسرائيل بسبب أضرار تفجير الأنفاق

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

شاهد .. أنغام تتألق باللون الأسود في حفل الكريسماس

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور

فيديو

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأردنى
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الجمعة 28-12-2018 .. فيديو
الوطنية للإعلام: 14 ألف خضعوا لفحص الأمراض غير السارية بالهيئة.. فيديو
تعرف على الحركة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم.. فيديو
شاهد.. انطلاق مارثون زايد الخيري بالإسماعيلية بحضور وزير الشباب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟