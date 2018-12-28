روسيا تتصدر أجمل مدن العالم سياحيا في 2018

قال موقع روسيا اليوم، إن خبراء السياحة حول العالم، أجمعوا على أن روسيا استقبلت أكثر من مليون رحلة سياحية عام 2018 إلى 50 وجهة.



واحتلت مدينة سوتشي المركز الأول لسياح هذا العام التي كانت محط أنظارهم في هذا العام.



وضمت القائمة مدن ومناطق سياحية روسية أخرى كمنتجعات إقليم كراسنويارسك وشبه جزيرة القرم أنابا، توابسي، جيلينجيكي، وإقليم ستافروبل ومدن الطوق الذهبي وسط روسيا.



ومن بين الدول التي دخلت التصنيف، تركيا وقبرص واليونان وتونس. وشملت القائمة أيضا إسبانيا وبلغاريا والجبل الأسود وجمهورية الدومينيكان والتشيك وأبخازيا.