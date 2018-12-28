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القوى العاملة تنظم برنامجا تدريبيا عن التغذية السليمة بالتعاون مع جامعة القناة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتعاون مع إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيا عن التغذية السليمة والوقاية من الأمراض، وذلك للعاملين بالمديرية ، وحاضر فيه الدكتورة سها الصفتي أستاذ التغذية بكلية التربية.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية : إن البرنامج يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، والدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، من أجل تنمية المهارات الفردية للعاملين بالجانبين، ورفع كفاءة والتثقيف الصحي والغذائي لهم.

تناولت "الصفتي " برنامجها بتحديد الهدف من الغذاء، وهو إطالة العمر الصحي للفرد ليكون قادرا على العطاء والعمل بكفاءة وتميز، وأوضحت أن أساسيات التغذية واحدة في جميع مراحل عمر الإنسان، فكل مرحلة عمرية تحتاج لنمط غذائي ونمط حياة تغذوى سليم .

وقالت : إن أساسيات التغذية السليمة تتحدد في تنظيم أوقات الوجبات في الرضاعة والفطام وعند الكبر، وتحديد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم وتثبيتها وفقا للسن والنوع وبالاعتدال، والترشيد ، فالطفل حتى ثلاث سنوات يحتاج لألف سعر حراري، ومن ثلاث سنوات وحتى نهاية العمر يحتاج ٢٠٠٠ سعر حراري، قد تصل لـ ٣٠٠٠ سعر فيما قبل الـ ٩ سنوات .

أوضحت أنه من أهم أساسيات التغذية السليمة تقسيم السعرات وفقا للهرم الغذائي الحديث والذي تتمثل قاعدته في مجموعة النشويات (الأرز والخبز والمكرونة)، مشيرة إلي أنه يجب أن تشكل ٥٠% من الغذاء اليومي للفرد، تليها في الهرم الغذائي مجموعة الفواكه ، والخضروات كمصدر الألياف وقليل السعرات الحرارية فكل ١٠٠جم من الخضروات تعطي ٢٥ سعر حراري فقط، بينما الفاكهة والتي تحتوي على السكريات الأحادية والثنائية فثمرة الفاكهة الواحدة( ٣٠ جم ) تعطي ٦٠ سعر حراري ، يلي هذه المجموعة في الهرم الغذائي مجموعة اللحوم والألبان ومنتجاتها ويجب أن يتضمن الغذاء اليومي للفرد ٢٠% منها بمعدل جرام بروتين واحد لكل كيلو جرام من الوزن المثالي للجسم، وفي قمة الهرم و بسيطة جدا تقع الدهون والزيوت والحلويات .

وأشارت إلي أنه في الهرم الغذائي المعدل تزيد كمية الخضروات البيضاء "البصل والثوم والفجل الأبيض..."؛ منوه إلي أن الصبغة البيضاء تهاجم الشقوق الحرة و الخلايا السرطانية، وتقوي المناعة، فالبصل يمد الجسم بهرمون الأنسولين، والثوم ينقي الدم من السموم الزائدة مثل الملح والصوديوم.

وفي الختام ذكرت الدكتورة سها الصفتي بعض المشروبات الساخنة التي ترفع معدل الحرق في الجسم مثل الشاي الأخضر والزنجبيل والنعناع، وتطرقت لحمية داش التي تعتمد على تقليل الملح والسكر مع تنظيم العناصر الغذائية في الدم.

وقد توجه الحضور بالشكر إلى وزير القوي العاملة وإدارة الجامعة على تفعيل دورها في خدمة المجتمع من خلال بروتوكولات التعاون في المجالات المختلفة.
القوى العاملة تنظم برنامجا تدريبيا عن التغذية السليمة بالتعاون مع جامعة القناة
القوى العاملة تنظم برنامجا تدريبيا عن التغذية السليمة بالتعاون مع جامعة القناة
القوى العاملة تنظم برنامجا تدريبيا عن التغذية السليمة بالتعاون مع جامعة القناة
القوى العاملة تنظم برنامجا تدريبيا عن التغذية السليمة بالتعاون مع جامعة القناة

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