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رياضة

اليوم.. لاسارتي يتسلم مهام عمله رسميا فى الأهلى

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابو علم
يصل، مساء اليوم، الأرجواني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتسلم مهام عمله رسميًا، ويستقبل المدرب الجديد بمطار القاهرة إداريي النادي لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بدخوله.

ونجح المهندس سمير عدلي المدير الإداري لقطاع الكره بالتعاون مع سيد عبدالحفيظ مدير الكره وتحت إشراف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي في إنهاء إجراءات إقامة المدرب الجديد في مصر حتي يكون تركيزه الكامل في الملعب بجانب المدرب المساعد ومدرب الأحمال.

وأنهى الجهاز الإداري إجراءات الحجز للمدير الفني لاسارتي ومعاونيه في أحد فنادق القاهرة القريبة من النادي حتى يحدد موقفه النهائي ومكان الإقامة الذي يريده، ويحضر لاسارتي مباراة الأهلي والداخلية المقرر لها مساء غد بالدورى من داخل الملعب قبل أن يعقد جلسة، يوم الأحد مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ومحمد يوسف المدرب العام وقيادة المران الأول له باستاد مختار التتش.

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