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برلمان

حصاد زيارة رياضة النواب لـ بني سويف والفيوم: حل مشكلات مراكز الشباب.. صور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:12 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في زيارة ميدانية استمرت 3 أيام، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظتي الفيوم وبني سويف، والتقت برلمان الشباب، ورموز الرياضة.

واختصت جولات اليوم الأول للزيارة بمحافظة الفيوم، وكانت بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم تفقد عدد من المراكز والأندية وهي؛ مركز شباب نادي العبور بقصر رشوان، ووضع حجر الأساس لمركز شباب الشهيد حسن عبد المنعم مركز طامية، ومركزي شباب اطسا ودفنو بمركز اطسا، وأستاذ الفيوم، ومركز شباب المحافظة، وافتتاح مركز شباب الشروق.

واختُتمت فعاليات اليوم الأول بتنظيم لقاء مفتوح مع رؤساء الأندية ورموز الرياضة وبرلمان الشباب، وشباب من أجل مصر، استمر قرابة الساعة والنصف استمعت خلاله اللجنة لجميع مقترحات ورؤى المشاركين حول جميع الأمور المتعلقة بالمنظومة، بجانب تفقد معرض الأشغال اليدوية.

وتضمن اليوم الثاني من الزيارة، تفقد 3 مراكز شباب بالفيوم "ابشواي_ الشرق_ والي ميزار" بمركز يوسف الصديق، واختتم بالمشاركة في مؤتمر " الفيوم كما يجب أن تكون" والذي عقد بجامعة الفيوم بحضور عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وناقش المؤتمر أهم مشاكل المواطنين بالمحافظة وكيفية العمل علي حلها بالتعاون مع الأحزاب المصرية، ومنظمات المجتمع المدني وطرح الرؤى والأفكار التي يتبناها كل حزب للتواصل مع المواطنين.

واختتمت اللجنة فعاليات زيارتها الميدانية، اليوم الخميس، والتي اختصت بمحافظة بني سويف، بلقاء المحافظ هاني عبد الجابر، وتم بحث خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتطوير الملاعب ومراكز الشباب، والتعرف على التحديات التي تواجه الارتقاء بتمكين الشباب وفتح المجال امام تثقيفهم، حيث أعربت اللجنة عن كامل استعدادها لتنفيذ كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة.

وتطرق اللقاء لعرض المحافظ أبرز خطط المحافظة الاستثمارية والتنموية واهم المشروعات التي يجرى تنفيذها حاليا على أرض الواقع، حيث اكد المحافظ أنه يبذل قصارى جهده لتخفيف حدة الأعباء الاقتصادية من على كاهل المواطنين.

كما استأنفت اللجنة، أعمالها بتنظيم لقاء مفتوح ضم كل من برلمان شباب المحافظة، ورؤساء الأندية الرياضية، واستمعت فيه لرؤي وتطلعات برلمان الشباب، وناقشت فيه مع رؤساء الأندية الآثار المترتبة على تطبيق قانون الرياضة وتعديلاتهم المقترحة بشأن القانون وخصوصا ان اللجنة تجري حاليا جلسات استماع داخل البرلمان مع جميع المعنيين لتلقي توصياتهم.

واعقبت اللجنة عقب اللقاء تنظيم زيارات ميدانية لـ6 مراكز شباب، تابعت خلالها عمليات التطوير واستمعت للتطلعات والاحتياجات ومناقشة خطط العمل.

وقال المهندس أشرف رشاد، أن هذه الزيارة جاءت ضمن سلسلة من الجولات التي تستهدف اللجنة القيام بها خلال دور الانعقاد الحالي للتعرف على حقيقة الأوضاع على ارض الواقع وتعزيز مساعي الدولة نحو تمكين الشباب وتذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وأكد رشاد، أن اللجنة عازمة على ترسيخ العمل الميداني وتعزيز التواصل بين كافة فئات الشعب وفتح خطوط تواصل ومنابر يستطيع الجميع من خلالها توصيل صوته للجهات التنفيذية، وتبادل الرؤى والافكار بحيث تساهم في خدمة الصالح العام.
حصاد زيارة رياضة النواب لـ بني سويف والفيوم: حل مشكلات مراكز الشباب.. صور
حصاد زيارة رياضة النواب لـ بني سويف والفيوم: حل مشكلات مراكز الشباب.. صور
حصاد زيارة رياضة النواب لـ بني سويف والفيوم: حل مشكلات مراكز الشباب.. صور
حصاد زيارة رياضة النواب لـ بني سويف والفيوم: حل مشكلات مراكز الشباب.. صور
حصاد زيارة رياضة النواب لـ بني سويف والفيوم: حل مشكلات مراكز الشباب.. صور

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