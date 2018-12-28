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رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الداخلية.. وغموض حول استمرار آجاي بالفريق

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابو علم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم باستاد التتش استعدادا لمواجهة الداخلية غدا ضمن مؤجلات الأسبوع السادس للدورى قبل أن يختار محمد يوسف المدير الفني قائمة من 20 لاعبا للدخول معهم في معسكر مغلق ليلة المباراة.

ويفقد الفريق في تلك المباراة جهود كل من محمد نجيب وسعد سمير وصلاح محسن بسبب الإصابة وعمرو بركات وأجاي لعدم القيد المحلي فيما يحسم الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت الموقف النهائي لظهور أحمد فتحي وعلي معلول في التشكيلة الرئيسية بعد ان تعافوا تمامًا وباتوا جاهزين لتلك الموقعة.

فيما لا يزال الغموض يكتنف موقف جونيور أجايي رغم شفائه من الإصابة ولكن هناك اتجاها لإعارته لإكسابه حساسية المباريات بعيدًا عن الضغوط ولكنه يرفض ذلك ويتمسك بالرحيل إذا لم يتم قيده في القائمة المحلية .

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