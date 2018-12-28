أسبوع عاصف ينتظر محمد صلاح وهادئ للمحترفين المصريين

يستعد محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، لأسبوع عاصف وحافل بالمواجهات المثيرة والقوية في الدوري الإنجليزي، سيكون له دور مهم في مسيرة الريدز للحفاظ على صدارة البريميرليج.



ويخوض صلاح مع ليفربول اختبارًا صعبًا أمام آرسنال بالجولة العشرين للدوري الإنجليزي غدًا السبت، آملا في مواصلة مسلسل التألق مؤخرًا.



ويخوض الفرعون المصري بعدها مواجهة أخرى أكثر قوة ضد مانشستر سيتي يوم الخميس المقبل في الجولة الحادية والعشرين للدوري الإنجليزي.



وينتظر محمد النني الحصول على فرصة المشاركة مع آرسنال في مواجهة ليفربول بعد أن بدأ التواجد في تشكيلة الجانرز بالدوري الإنجليزي، ثم يخوض آرسنال مواجهة أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام فولهام.



على صعيد دوري الدرجة الأولى، يلعب غدًا السبت فريق وست بروميتش الذي يضم أحمد حجازي ضد شيفيلد كما يلتقي ويجان بقيادة سام مرسي نظيره سوانزي سيتي ويلعب أحمد المحمدي قائد منتخب مصر مع فريقه أستون فيلا ضد بريستون.



وتقام يوم الثلاثاء المقبل جولة أخرى حيث يلعب أستون فيلا ضد كوينز بارك رينجرز ويحل وست بروميتش ضيفًا على بلاكبيرن ويلتقي ويجان نظيره شيفيلد.



وعلى الصعيد العربي يخوض الوحدة السعودي آخر مباراة له بقيادة مدربه المصري المؤقت أحمد حسام ميدو أمام أهلي جدة في صدام مصري خالص داخل المستطيل الأخضر بين محمد عواد حارس الوحدة ومحمد عبد الشافي وعبد الله السعيد ثنائي الأهلي في الجولة الخامسة عشرة للمسابقة اليوم الجمعة.



ويخوض حسين السيد مع فريقه الاتفاق غدًا السبت أمام الاتحاد بالجولة ذاتها بالدوري السعودي بحثًا عن تحقيق الفوز ومواصلة مساعي الفريق لتحقيق مركز متقدم بالدوري.



كما يخوض فريق الساحل الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة السعودي ويدربه المصري صبري المنياوي مواجهة قوية ضد الشباب في الدور التمهيدي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأربعاء المقبل.