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رياضة

نجاة نجم بايرن ميونخ من حادث سير يتصدر اهتمامات صحف ألمانيا.. صور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
محمد سمير
تعددت اهتمامات الصحف الألمانية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، أبرزها حادث السير الذي تعرض له الفرنسي كينجسلي كومان، نجم بايرن ميونخ.

وحمل غلاف صحيفة "Express"، عنوان "الفائزون والخاسرون في فورتونا"،حيث سلطت الضوء على احتلال الفريق،المركز الـ 14 في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 18 نقطة.

ورغم تراجع الفريق في جدول الترتيب، إلا أنه يمتلك المهاجم الشرس دودي لوكيباكيو، الذي نجح في تسجيل 7 أهداف في الدور الأول بالبطولة.

وألقت صحيفة "WestfalenPost"، الضوء على تدني مسيرة ألكسندر بومجوهان، لاعب شالكه وبايرن ميونخ السابق، بحط الرحال في الدوري الأسترالي، حيث يلعب الآن بقميص ويسترن سيدني.

أما صحيفة "Abendzeitung"، فاهتمت بنجاة كومان من حادث سير بمدينة ميونخ، الأحد الماضي.

نجاة نجم بايرن ميونخ من حادث سير يتصدر اهتمامات صحف ألمانيا.. صور
نجاة نجم بايرن ميونخ من حادث سير يتصدر اهتمامات صحف ألمانيا.. صور
نجاة نجم بايرن ميونخ من حادث سير يتصدر اهتمامات صحف ألمانيا.. صور

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