مسئول إيراني يدعو بلاده للانسحاب من الاتفاق النووي

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مستشار رئيس السلطة القضائية للشئون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، محمد جواد لاريجاني، قوله إن الوقت حان لنعلن عدم التزامنا بالاتفاق النووي.



واعتبر لاريجاني أنه "من الخطأ التصور بأنه إذا أبطأنا قليلا دوران أجهزة الطرد المركزي ستدور عجلة الاقتصاد،أو إن لم نعمل (بالاتفاق النووي) سيهاجموننا (عسكريا)".



ورأى لاريجاني أن استراتيجية دفع العدوان ضرورة للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن استراتيجية "الجميع رابح" المعروفة كثيرا في القضايا الدبلوماسية، لا تنطبق على قضية الاتفاق النووي، لأنه لا يعد بمثابة تفاوضات بين طرفين، بل الحقيقة هي أن الطرف الآخر هو كاللص الذي جاء يسرق منا ما نملكه.



وأضاف لاريجاني أن الشرط الأساس في الاتفاق النووي هو "أن نتمكن من بيع حصتنا من النفط، وأن نحصل عليه عبر النظام المصرفي ونتصرف به مثلما نريد"، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يتحقق.