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محافظات

إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس لسوء الأحوال الجوية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 12:01 م
صدى البلد
أ ش أ
أغلق مسؤولو ميناء الصيد ببرج البرلس الميناء لليوم الثالث على التوالي أمام حركة سفن الصيد لاستمرار الطقس السيئ وارتفاع أمواج البحر وسرعة الرياح الشديدة.

وقال مدير الميناء العميد يسري الدسوقي - في بيان اليوم الجمعة - إن الميناء أغلق تماما وتم تأمين مراكب الصيد الموجودة فيه.

وكانت معظم مناطق محافظة كفر الشيخ قد تعرضت - منذ أمس، وحتى الآن - إلى عواصف رعدية وأمطار غزيرة وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية الواقعة على ساحل البحر المتوسط.

وفي السياق، يتابع محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه حالة الجو - أولا بأول - مع غرفة العمليات بالمحافظة من خلال الأجهزة اللاسلكية، وتشغيل ماكينات صرف الأمطار من الشوارع وسيارات الكسح، حتى لا تتأثر حركة السير بالشوارع في المدن، التي تتعرض لأمطار غزيرة منذ يومين في بلطيم والبرلس وبرج مغيزل.

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