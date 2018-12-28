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منوعات

تعرف على خدعة الشحن الذاتي لبطارية هاتف أسوس.. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:02 م
صدى البلد
أحمد قطب
تؤرق مشكلة نفاذ طاقة بطارية الهواتف المحمولة الكثير من المستخدمين، إلا أن شركة "أسوس" أضافت خيارا جديدا يمكن من خلاله الاعتقاد بأن الهاتف يشحن ذاتيا.

يكمن السر في هاتف أسوس الجديد "ASUS ROG"، والذي جاء بالجديد في مجال تكنولوجيا الهواتف المحمولة إذ يحتوي على منفذي USB، يمكن من خلالهما خداع الهاتف بأنه يعاد شحنه ذاتيا، حسبما ذكر موقع androidpolice.

يحتوي هاتف ROG على منفذ USB المعتاد في الجزء السفلي من الهاتف للشحن، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد منفذ USB آخر على جانب الهاتف مهمته توصيل العديد من الملحقات بالهاتف، لكن يمكن من خلال هذا المنفذ أيضا توصيل كابل Type-C بالمنفذ الآخر لتظهر عبارة "جاري الشحن" على شاشة الهاتف.

لكن هل يعني ذلك إمكانية الحصول على طاقة لا تنتهي للبطارية بهذه الخدعة البسيطة؟ للأسف لا، إذ أنه لا يتم شحن الهاتف فعلا، بل مجرد خدعة لمعالج الهاتف، ولا يزال يتعين على المستخدم توصيل هاتف ROG لشحن البطارية، غير أن عدم قدرة معالج الهاتف على فهم وجود منفذين USB مجرد تسلية.

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